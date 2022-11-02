Снайперская винтовка артиллерии ВС РФ бьёт по ВСУ в Запорожской области

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Наши войска защищают Запорожскую область и в любой момент готовы дать отбор противнику. Бойцы используют современное высокоточное оружие.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу российских бойцов.

"Это настоящая снайперская винтовка артиллерии", — рассказывает командир расчёта с позывным "Нева".

Военный отметил, что требуется всего пять минут, чтобы привести оружие в действие даже в плохих условиях. Боец сообщил о готовности выполнить любую задачу.