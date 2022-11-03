В ближайшие полторы-две недели возможна активизация боевых действий в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире ток-шоу Владимира Соловьёва.
Он также не исключил возможность боёв в самом Херсоне.
На данный момент, по его словам, все попытки вооружённых сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны отражаются, а боевики киевского режима продолжают нести большие потери.
Признаков подготовки ВСУ к широкомасштабному наступлению на данный момент нет. Украинские войска всё последнее время пробуют на прочность оборону российских войск в Херсонской области, однако получают отпор, добавил политик.
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Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.