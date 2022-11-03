Стремоусов: возможна скорая активизация боевых действий в Херсонской области

В ближайшие полторы-две недели возможна активизация боевых действий в Херсонской области. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире ток-шоу Владимира Соловьёва.

Он также не исключил возможность боёв в самом Херсоне.

На данный момент, по его словам, все попытки вооружённых сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны отражаются, а боевики киевского режима продолжают нести большие потери.

Признаков подготовки ВСУ к широкомасштабному наступлению на данный момент нет. Украинские войска всё последнее время пробуют на прочность оборону российских войск в Херсонской области, однако получают отпор, добавил политик.