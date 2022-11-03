Сивков: за провал гособоронзаказа нужно национализировать частные предприятия

Военный эксперт Константин Сивков убеждён, что частные предприятия, которые провалили гособоронзаказ, необходимо национализировать, а руководителей привлекать к уголовной ответственности.

"Вот вам спускается план. Если вы его не выполняете, срываете план, вы несёте уголовную ответственность за это. То есть, предприятие национализируется, а его хозяин несёт ответственность", — приводит его слова ИА SM. News.

Кроме того, по словам эксперта, если предприятие получило финансовые средства, однако в установленные сроки военная продукция не была произведена, нужно его конфисковать, а директор должен понести уголовную ответственность за растрату денег.

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