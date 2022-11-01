Сивков: НАТО готовит ядерную провокацию на Украине с последующим ударом по РФ

Североатлантический альянс во главе с США планирует осуществить ядерный взрыв на Украине и обвинить в этом происшествии российскую армию. Такое мнение выразил военный эксперт Константин Сивков.

В интервью изданию "Военное дело" он отметил, что провокацию можно попытаться предотвратить, придав планы альянса максимальной огласке в СМИ и обществе.

"После осуществления ядерного взрыва на Украине США и НАТО планируют нанести "якобы ответный" ракетный удар по РФ", — считает специалист.

По его словам, Штаты размышляют над организацией такого удара без использования ядерных боеприпасов. Он напомнил, что, согласно законодательству РФ, Москва способна дать ядерный ответ в случае нападения Вашингтона. Как пояснил Сивков, руководство Североатлантического альянса осознаёт эти риски, поэтому разговор о гипотетическом ударе по ВС РФ, которые находятся на Украине, почти полностью прекратились.

Кроме того, эксперт добавил, что "грязная бомба", разрабатываемая Киевом, угрожает новым субъектам России.