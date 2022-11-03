Онуфриенко заявил, что войска ВС РФ вынудили ВСУ отойти из-под Херсона

Войска ВС РФ создают эшелонированную оборону и подтягивают дополнительные силы. Из-за этого армия Украины теряет численное превосходство. Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ отошли немного вглубь подконтрольной территории и пытаются пополнить резервы на Николаево-Криворожском направлении.

От отметил, что за последнее время украинские войска стали меньше "прощупывать" линию фронта.

"Только за минувшие сутки наиболее активные вылазки замечены под Бериславом, в районе сёл Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатка", — рассказал эксперт в беседе с изданием "Взгляд".

Онуфриенко полагает, что ВСУ хотят нарастить группировки отводом войск вглубь. Он также отметил, что противник рискует потерять свои резервы при постоянных "прощупываниях" обороны ВС РФ.

"Я также не исключаю, что командование ВСУ поставило крест на идее битвы за Херсон. Ведь после того, как ВСУ заняли часть степей с редкими населёнными пунктами, никаких других серьёзных успехов они не достигли", — заключил Онуфриенко.

Напоминаем, что Минобороны РФ сообщало о предотвращении наступления украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.