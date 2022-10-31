Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации отразили четыре атаки ротных тактических групп армии Украины, которые пытались наступать на Пятихатки, Червоный Яр, Ищенку и Зелёный Гай в Херсонской области.
По данным военного ведомства, операция ВСУ на Николаево-Криворожском направлении оказалась безуспешной.
"Ликвидировано свыше 70 украинских солдат и наёмников, пять боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000", — добавили в министерстве.
Ранее в МО сообщили об ударах российской армии по объектам военного управления и энергетики на Украине.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.