МО: РФ отбросила ВСУ на исходные позиции на Николаево-Криворожском направлении

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации отразили четыре атаки ротных тактических групп армии Украины, которые пытались наступать на Пятихатки, Червоный Яр, Ищенку и Зелёный Гай в Херсонской области.

По данным военного ведомства, операция ВСУ на Николаево-Криворожском направлении оказалась безуспешной.

"Ликвидировано свыше 70 украинских солдат и наёмников, пять боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000", — добавили в министерстве.

Ранее в МО сообщили об ударах российской армии по объектам военного управления и энергетики на Украине.