В Генштабе ВСУ заявили, что РФ заставляет Украину кинуть войска с юга на север

Замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил, для чего Россия скапливает войска в Белоруссии.

Громов отметил, что для подготовки ВС РФ ударных группировок в Белоруссии потребуется до трёх месяцев.

По его словам, деятельность России в Белоруссии, куда стягивают мобилизованных, направлена на то, чтобы отвлечь внимание ВСУ и заставить перебросить армию Украины с востока и юга на север.

"Для этой ударной группировки необходимо провести подготовку военнослужащих. В ближайшие недели это не ожидается. Мы считаем, это может быть не ранее чем через 2-3 месяца", — отметил спикер Генштаба.

Громов уверен, что Россия перешла к скрытой мобилизации, отыскивая желающих заключить контракт для участия в СВО.

Ранее спикер Генштаба ВСУ отметил, что Украина "на всякий случай" стянула войска на границу с Белоруссией.