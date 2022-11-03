Замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил, для чего Россия скапливает войска в Белоруссии.
Громов отметил, что для подготовки ВС РФ ударных группировок в Белоруссии потребуется до трёх месяцев.
По его словам, деятельность России в Белоруссии, куда стягивают мобилизованных, направлена на то, чтобы отвлечь внимание ВСУ и заставить перебросить армию Украины с востока и юга на север.
"Для этой ударной группировки необходимо провести подготовку военнослужащих. В ближайшие недели это не ожидается. Мы считаем, это может быть не ранее чем через 2-3 месяца", — отметил спикер Генштаба.
Громов уверен, что Россия перешла к скрытой мобилизации, отыскивая желающих заключить контракт для участия в СВО.
Ранее спикер Генштаба ВСУ отметил, что Украина "на всякий случай" стянула войска на границу с Белоруссией.
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