Аваков — Вовану и Лексусу: США сокращают военную помощь Украине

Вашингтон сократил военную помощь киевскому режиму.

Об этом сообщил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Если мы инфраструктуру не сумеем поддержать, а потоки от США остановятся, то мы имеем огромные проблемы. У меня и многих военных есть чёткое убеждение, что США по каким-то причинам прикрутили поток поддержки, вероятно, имея на это какие-то свои резоны. Я их даже понимаю", — в интервью российским пранкерам Вовану и Лексусу, позвонившим ему от имени бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, сказал Аваков.

Также бывший министр обвинил Минобороны страны в излишней бюрократизированности, поскольку 11 замов министра — это немыслимо. Нигде такого нет, отметил Аваков.

Чтобы это работало, необходимо иметь ответственного человека, а их там много, кто-то отвечает за одно вооружение, второй — за второе, третий — за третье, четвертый — за ФРГ, пятый — за Польшу.

"Всё не работает, потому что все друг друга контролируют, даже внутренние провластные группировки", — подытожил экс-глава МВД Украины.