Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тимофеев: участие РФ в зерновой сделке зависит от выполнения Киевом гарантий
Расчёты миномётных батарей 100-й бригады НМ ДНР штурмуют ВСУ под Невельским
Марков об обысках у Андрея Караулова: "За что Караулова-то?"
Британская разведка MI6 разглядела гиперзвуковые "Кинжалы" под Минском
Кулеба: атаку на корабли Черноморского флота РФ совершили "люди доброй воли"
Лавров заявил об отсутствии разблокировки экспорта зерна из РФ
Exxpress: наёмник из Британии Амин сообщил о тяжёлых ранениях в СВО на Украине
Мама мобилизованного с кистой в мозге просит позволить сыну пройти лечение
Коц подтвердил отсутствие российского флага на Херсонской ВГА

Почта Украины выпускает новую марку "Крымский мост на бис!"

Силовые структуры

Украинский почтовый оператор выпускает новую марку под названием "Крымский мост на бис!".

Выпуск от "Укрпошты" приурочен к российскому празднику День народного единства — 4 ноября, а купить марку в отделениях почты Украины можно будет лишь с завтрашнего дня. 3 ноября генеральный директор компании Игорь Смилянский показал марку в социальных сетях.

Рисунки на марке обещают россиянам повторный террористический акт на мосту, отметили военкоры "Русской Весны". Примечательно, что дорожный указатель исправлен на украинский язык красным цветом.

"Вероятно, и сама "Укрпошта", и все, кто будет завтра эту марку покупать, готовы к тому, что "на бис" может пройти и другое выступление", — пишет издание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: появились признаки большого наступления ВС РФ на Украине до конца года

Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.

Леонков: появились признаки большого наступления ВС РФ на Украине до конца года
Байден заявил, что разговаривал с учёным, который умер до его рождения
Мир. Новости мира
Байден заявил, что разговаривал с учёным, который умер до его рождения
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили польских наёмников в Харьковской области
Мир. Новости мира
Newsweek: оговорки Байдена "затмили" его выступление во Флориде
Любовь Степушова Путин и не думал выходить из зерновой сделки. Он привёл Турцию в чувство Любовь Степушова Сергей Лебедев Доктора наук тоже продаются: Россия потеряла своих учёных и научные открытия в США Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами "Искандер" командный пункт ВСУ
Мир. Новости мира
Newsweek: РФ смогла превратить "великую победу" Запада в ООН в большой провал
Кадыров пообещал назначить Зеленского главным уборщиком на проспекте Путина
Силовые структуры
Кадыров пообещал назначить Зеленского главным уборщиком на проспекте Путина
Последние материалы
Расчёты миномётных батарей 100-й бригады НМ ДНР штурмуют ВСУ под Невельским
Марков об обысках у Андрея Караулова: "За что Караулова-то?"
Британская разведка MI6 разглядела гиперзвуковые "Кинжалы" под Минском
Кулеба: атаку на корабли Черноморского флота РФ совершили "люди доброй воли"
Почта Украины выпускает новую марку "Крымский мост на бис!"
Лавров заявил об отсутствии разблокировки экспорта зерна из РФ
Exxpress: наёмник из Британии Амин сообщил о тяжёлых ранениях в СВО на Украине
Мама мобилизованного с кистой в мозге просит позволить сыну пройти лечение
Коц подтвердил отсутствие российского флага на Херсонской ВГА
Daily Mail: власти Киева планируют вернуть Крым и депортировать 800 000 русских
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников