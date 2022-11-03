Почта Украины выпускает новую марку "Крымский мост на бис!"

Украинский почтовый оператор выпускает новую марку под названием "Крымский мост на бис!".

Выпуск от "Укрпошты" приурочен к российскому празднику День народного единства — 4 ноября, а купить марку в отделениях почты Украины можно будет лишь с завтрашнего дня. 3 ноября генеральный директор компании Игорь Смилянский показал марку в социальных сетях.

Рисунки на марке обещают россиянам повторный террористический акт на мосту, отметили военкоры "Русской Весны". Примечательно, что дорожный указатель исправлен на украинский язык красным цветом.

"Вероятно, и сама "Укрпошта", и все, кто будет завтра эту марку покупать, готовы к тому, что "на бис" может пройти и другое выступление", — пишет издание.