Страницу главкомандущего вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в соцсети взломали. На его аватарке в данный момент стоит фото президента России Владимира Путина на медведе, а в данных — ссылка на Telegram-канал украинского хакера под псевдонимом "Джокер", переехавшего жить в ДНР.
На странице также есть картинка с надписью: "Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в Дельту".
Напомним, ранее хакер "Джокер" заявил, что сумел взломать систему управления украинской армией DELTA и передал все данные оттуда, "куда следует".
Ранее ряд Telegram-каналов публиковали из неё скрины, утверждая, что система взломана.
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