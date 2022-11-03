Хакер "Джокер" взломал страницу главкома ВСУ Залужного в соцсети

Страницу главкомандущего вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в соцсети взломали. На его аватарке в данный момент стоит фото президента России Владимира Путина на медведе, а в данных — ссылка на Telegram-канал украинского хакера под псевдонимом "Джокер", переехавшего жить в ДНР.

На странице также есть картинка с надписью: "Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в Дельту".

Напомним, ранее хакер "Джокер" заявил, что сумел взломать систему управления украинской армией DELTA и передал все данные оттуда, "куда следует".

Ранее ряд Telegram-каналов публиковали из неё скрины, утверждая, что система взломана.