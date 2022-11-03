Союзники передали Киеву 68 тысяч литров крови с гепатитом и ВИЧ

Западные союзники Украины поставили Киеву 68 тысяч литров крови по запросу вооружённых сил страны (ВСУ) для раненых украинских военных. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

К результатам исследований этой крови удалось получить доступ российским хакерам. В ней в различных формах были обнаружены ВИЧ и гепатит, отмечает издание.

Ранее хакер под псевдонимом "Джокер ДНР" заявил, что ему удалось взломать программу управления украинскими войсками DELTA. По его словам, скачаны и переданы куда надо абсолютно все сведения.

Хакер также добавил, что его "шпионы" есть во всех властных структурах киевского режима, включая офис Зеленского.