Западные союзники Украины поставили Киеву 68 тысяч литров крови по запросу вооружённых сил страны (ВСУ) для раненых украинских военных. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
К результатам исследований этой крови удалось получить доступ российским хакерам. В ней в различных формах были обнаружены ВИЧ и гепатит, отмечает издание.
Ранее хакер под псевдонимом "Джокер ДНР" заявил, что ему удалось взломать программу управления украинскими войсками DELTA. По его словам, скачаны и переданы куда надо абсолютно все сведения.
Хакер также добавил, что его "шпионы" есть во всех властных структурах киевского режима, включая офис Зеленского.
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