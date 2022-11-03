Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают военные действия в ходе спецоперации на Украине и демонстрируют боевые успехи. В арсенале российских военнослужащих имеются беспилотные летательные аппараты "Ланцет", которые уничтожают американские гаубицы М777 на Херсонском фронте.
"Русская Весна" опубликовала видеоролик работы беспилотника.
В процессе ведения воздушной разведки обнаружена и ликвидирована позиция М777. Противник развернул ещё одно орудие, однако и оно было уничтожено ударом российских бойцов.
Ранее сообщалось о штурме позиций ВСУ под Авдеевкой. Бойцы батальона "Спарта" НМ ДНР атаковали несколько неонацистских блиндажей противника.
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Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.