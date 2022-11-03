WarGonzo: бойцы батальона "Спарта" взяли штурмом позиции ВСУ под Авдеевкой

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают показывать боевые успехи под Донецком. Бойцы батальона "Спарта" НМ ДНР взяли штурмом ряд позиций ВСУ. Российские военные продвинулись на Авдеевском направлении и атаковали несколько неонацистских блиндажей противника.

Враг попытался вернуть утраченные позиции, однако контрнаступление провалилось. Успешная операция спартанцев и кубанских артиллеристов позволила накануне вечером уничтожить свыше 20-ти украинских солдат, докладывает Telegram-канал WarGonzo.

Ранее сообщалось о предотвращении бойцами НМ ЛНР проникновения ВСУ в Берестовое.