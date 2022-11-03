Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают показывать боевые успехи под Донецком. Бойцы батальона "Спарта" НМ ДНР взяли штурмом ряд позиций ВСУ. Российские военные продвинулись на Авдеевском направлении и атаковали несколько неонацистских блиндажей противника.
Враг попытался вернуть утраченные позиции, однако контрнаступление провалилось. Успешная операция спартанцев и кубанских артиллеристов позволила накануне вечером уничтожить свыше 20-ти украинских солдат, докладывает Telegram-канал WarGonzo.
Ранее сообщалось о предотвращении бойцами НМ ЛНР проникновения ВСУ в Берестовое.
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Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.