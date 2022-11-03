Ераносян: СВО после терактов на "Северных потоках" зайдёт в Польшу и Прибалтику

Запад в действиях против РФ перешёл к террористическим актам и диверсиям, а это не останется без ответа Москвы.

Об этом сообщил военный эксперт Владимир Ераносян.

Ранее появилась информация, что взрывы на газопроводах "Северные потоки" произошли в результате действия мощных устройств, уничтоживших участки до 250 метров.

"Спецоперация и контртеррористические меры, принимающиеся на территории, которая уже является территорией РФ, могут быть распространены в качестве ассиметричных действий на территорию стран, предоставляющих свою территорию, свои спецслужбы для исполнения террористических атак на ключевую критическую инфраструктуру", — отметил обозреватель.

В первую очередь, ВС РФ обратит внимание на базы подготовок террористов в Эстонии, аэродромы, базы для подготовки диверсантов и водолазов в Клайпеде и Лиепая (Литва), а также на базы в Гданьске и Гдыне (Польша).