Запад в действиях против РФ перешёл к террористическим актам и диверсиям, а это не останется без ответа Москвы.
Об этом сообщил военный эксперт Владимир Ераносян.
Ранее появилась информация, что взрывы на газопроводах "Северные потоки" произошли в результате действия мощных устройств, уничтоживших участки до 250 метров.
"Спецоперация и контртеррористические меры, принимающиеся на территории, которая уже является территорией РФ, могут быть распространены в качестве ассиметричных действий на территорию стран, предоставляющих свою территорию, свои спецслужбы для исполнения террористических атак на ключевую критическую инфраструктуру", — отметил обозреватель.
В первую очередь, ВС РФ обратит внимание на базы подготовок террористов в Эстонии, аэродромы, базы для подготовки диверсантов и водолазов в Клайпеде и Лиепая (Литва), а также на базы в Гданьске и Гдыне (Польша).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.