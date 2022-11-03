Пушилин рассказал об обмене 107 военнопленных

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о завершении обмена военнопленными с Украиной, по результатам которого 107 российских военных смогли вернуться домой.

"Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов", — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Позже глава ДНР констатировал завершение обмена военнопленными, в ходе которого было освобождено 107 человек. Пушилин добавил, что совсем скоро освобождённые военнослужащие смогут пройти медицинское обследование, увидеть своих близких, после чего им предстоит пройти реабилитацию.

Пушилин добавил, что в рамках данного обмена удалось освободить 63 бойца из ДНР и ЛНР.