В Госдуме сочли дополнительные выходные для жён призывников медвежьей услугой

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Pravda.Ru негативно оценила призыв политолога Антона Орлова ввести дополнительные выходные с 26 по 30 декабря для супруг мобилизованных мужчин, у которых есть дети.

"Перед Новым годом начинается важная с точки зрения продаж неделя. В небольших организациях потеря сотрудника в это время наносит серьёзный урон", — отметила парламентарий.

Вместе с этим она подчеркнула, что из-за опции оформить такие выходные работодатели могут начать с опаской относиться к жёнам призывников. По мнению депутата, необходимо создавать новые льготы для семей военных, но не в трудовой сфере.

"Предложенная мера может стать медвежьей услугой", — заключила собеседница издания.

Ранее глава Института исследования проблем современной политики выступил за предоставление супругам мобилизованных россиян с детьми до 14 лет выходной предновогодней недели.

"С сохранением заработной платы", — написал Орлов в обращении к главе Минтруда Антону Котякову, передаёт RT.