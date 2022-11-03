Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный восстановил свой аккаунт в Instagram*. Он уже после взлома поменял фото профиля и удалил ранее вставленное хакером фото Джокера.
Однако описание Залужный изменить так и не смог, там до сих пор стоит подпись "JokerDPR", сообщает блогер Анатолий Шарий.
Напомним, страницу главкомандущего вооружённых сил Украины взломал украинский хакер под псевдонимом "Джокер", переехавший жить в ДНР. На аватарке Залужного стояло фото президента РФ Владимира Путина на медведе, а в данных — ссылка на Telegram-канал самого хакера.
"Джокер" уже заявлял, что сумел взломать систему управления украинскими войсками DELTA.
Instagram (Facebook) - *продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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