Залужный вернул аккаунт, удалил фото Джокера, но описание изменить не смог

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный восстановил свой аккаунт в Instagram*. Он уже после взлома поменял фото профиля и удалил ранее вставленное хакером фото Джокера.

Однако описание Залужный изменить так и не смог, там до сих пор стоит подпись "JokerDPR", сообщает блогер Анатолий Шарий.

Напомним, страницу главкомандущего вооружённых сил Украины взломал украинский хакер под псевдонимом "Джокер", переехавший жить в ДНР. На аватарке Залужного стояло фото президента РФ Владимира Путина на медведе, а в данных — ссылка на Telegram-канал самого хакера.

"Джокер" уже заявлял, что сумел взломать систему управления украинскими войсками DELTA.

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