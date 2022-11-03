Генштаб ВСУ: ВС РФ сосредотачивают усилия на выходе к границам Донецкой области

Российские войска наступают в ДНР и наносят удары по всей линии фронта.

Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ.

Армия РФ наступает в районе Макеевки, Невском, Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Артёмовска, Майорска, Первомайского, Новомихайловки, Водяного, Павловки и Пречистовки, отмечает украинское командование.

Армия РФ ведёт огонь вдоль всей линии фронта, сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области, проводит воздушную разведку.

Русские нанесли три ракетных и 24 авиационных ударов, а также совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожили в ГШ Украины.