Российские войска наступают в ДНР и наносят удары по всей линии фронта.
Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ.
Армия РФ наступает в районе Макеевки, Невском, Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Артёмовска, Майорска, Первомайского, Новомихайловки, Водяного, Павловки и Пречистовки, отмечает украинское командование.
Армия РФ ведёт огонь вдоль всей линии фронта, сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области, проводит воздушную разведку.
Русские нанесли три ракетных и 24 авиационных ударов, а также совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожили в ГШ Украины.
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