Боевики ВСУ идут на попытки прорыва под сильнодействующими препаратами, рассказал командир одного из подразделений штурмового отряда "Крым" с позывным "Бонд". По его словам, украинских солдат кидают на одни и те же локации, даже после удара ВС РФ по ДРГ.
По словам "Бонда", к примеру, диверсионную группу обнаружили и нанесли по ней удар, кто остался жив — разбежались, но вечером те же самые боевики возвращаются на ту же точку.
"Фармацевтика работает: они днём идут напрямую, напролом, видимо, под какими-то препаратами… Или их там командование так подталкивает на выполнение задач. Не может адекватный человек, который переживает за свою жизнь, такие шаги делать", — пояснил комотряда РИА Новости.
По его словам, кроме того адекватный человек не может не бояться, а у ВСУ нет инстинкта самосохранения.
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