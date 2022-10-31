Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Комсомольске-на-Амуре объявили карантин из-за птичьего гриппа
Офицер ЮВО: неудачные попытки прорыва деморализовали ВСУ в Запорожье
Folha de São Paulo: после поражения Болсанару не с кем не говорит
Офицер ЮВО: артиллерия России имеет все средства для уничтожения боевиков ВСУ
ВСУ обстреляли Сватово из американских HIMARS
Bloomberg: в Британии удвоилось количество нищих людей
Всё больше московских пар планирует свадьбу на новогодние праздники
Новый президент Бразилии Лула да Силва пообещал побороть голод
Тела погибших россиянок в Сеуле доставят домой через Приморье

Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"

Силовые структуры

Украинские диверсанты перед "вылазками", вероятно, употребляют наркотические препараты, заявил военнослужащий с позывным "Крым".

По его словам, боевики ВСУ ведут себя словно "зомби". Как пояснил военный, недавно по замеченной группе ДРГ открыли огонь, но украинцы повели себя "очень странно".

"То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами", — пояснил боец РИА Новости.

Как подчеркнул "Крым", даже раненые "шли и улыбались".

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Modern Diplomacy: Польша ждёт гибели ВСУ, чтобы захватить земли Западной Украины

Польская партия "Право и справедливость" раньше всех подготовилась к захвату западных земель Украины.

Modern Diplomacy: Польша ждёт гибели ВСУ, чтобы захватить земли Западной Украины
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Силовые структуры
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Силовые структуры
Офицер НАТО Атламазоглу: для ВСУ наступил "логистический кошмар"
Силовые структуры
Военнопленный ВСУ обвинил командование Украины в предательстве
Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Fox: Байден подвергся насмешкам после того, как насчитал 54 штата в США
Силовые структуры
Опубликованы кадры испытания боевой машины пехоты БМП-2 с модулем "Эпоха"
ВС ВСУ заявили о наборе пилотов Украины для обучения на истребителях Запада
Силовые структуры
ВС ВСУ заявили о наборе пилотов Украины для обучения на истребителях Запада
Последние материалы
В Комсомольске-на-Амуре объявили карантин из-за птичьего гриппа
Офицер ЮВО: неудачные попытки прорыва деморализовали ВСУ в Запорожье
Folha de São Paulo: после поражения Болсанару не с кем не говорит
Офицер ЮВО: артиллерия России имеет все средства для уничтожения боевиков ВСУ
ВСУ обстреляли Сватово из американских HIMARS
Bloomberg: в Британии удвоилось количество нищих людей
Всё больше московских пар планирует свадьбу на новогодние праздники
Новый президент Бразилии Лула да Силва пообещал побороть голод
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Тела погибших россиянок в Сеуле доставят домой через Приморье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников