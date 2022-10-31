Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"

Украинские диверсанты перед "вылазками", вероятно, употребляют наркотические препараты, заявил военнослужащий с позывным "Крым".

По его словам, боевики ВСУ ведут себя словно "зомби". Как пояснил военный, недавно по замеченной группе ДРГ открыли огонь, но украинцы повели себя "очень странно".

"То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами", — пояснил боец РИА Новости.

Как подчеркнул "Крым", даже раненые "шли и улыбались".