Ночью ВС РФ нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в Николаев

В ночь на 4 ноября ВС РФ поразили объекты критической инфраструктуры Украины, в том числе по места размещения личного состава ВСУ. Сообщается, что российские войска наносили удары с территории Херсонской области, пишет "Военное обозрение".

Первый объект в Николаеве был поражён до начала работы сирен. После их включения ВС РФ нанесли ещё ряд ударов. Сторона Украины не делает заявлений относительно перехвата всех российских дронов.

Ранее сообщалось об уничтожении американских гаубиц М777 на Херсонском фронте союзными силами. В арсенале бойцов имеются беспилотные летательные аппараты "Ланцет", позволяющие обнаруживать позиции противника.