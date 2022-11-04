Генштаб ВСУ представил "свежую" сводку новостей на 4 ноября. Армия России продолжает боевые действия в Донбассе и вести огонь по всей линии фронта.
Сообщается о наступлении армии России в районах следующих населённых пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка. Наши войска сосредотачиваются у административных границ Донецкой области и удержании занятых территорий.
"Армия России нанесла четыре ракетных и 28 авиаударов, а также совершила более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам критической инфраструктуры", — докладывает ГШ ВСУ.
Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ ударов по личному составу и технике ВСУ в Николаеве.
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