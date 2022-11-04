Важно, что наши ребята дома: эксперты об обменах между Россией и Украиной

В четверг, 3 ноября, с территории подконтрольной Киеву в рамках обменного процесса после длительных переговоров вернулись 107 российских военных. Эксперты в интервью RT дали свою оценку новому обмену пленными.

Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека ДНР, отметила, что обмены стали происходить чаще, и она рада такому исходу переговоров. Морозова поделилась впечатлениями от личного общения с несколькими бойцами из плена:

За время их пребывания в плену на Украине к ним применялись незаконные методы дознания, пытки, моральное и физическое воздействие

Морозова добавила, что ВСУ оказывает воздействие на родственников пленных военных, отправляя им видео с пытками и издевательствами над солдатами. По словам уполномоченного по правам человека в ДНР, на Украине в плену до сих пор находятся бойцы, которые попали туда в начале специальной военной операции.

Депутат Госдумы Артём Туров отметил важную роль главы ДНР Дениса Пушилина в переговорных процессах по обмену пленными. Парламентарий заявил, что Пушилин выполняет ответственную работу, требующую серьёзного отношения.

Важно, чтобы в как можно более короткие сроки ребятам была оказана психологическая и другая необходимая помощь. Главное, что они живыми возвращаются домой

Депутат уверен, что формула обмена, когда количество людей с обеих сторон совпадает, является оптимальной в имеющихся обстоятельствах.

Виктор Литовкин, военный эксперт и полковник в отставке, высказал сомнение в том, что украинские солдаты, вернувшись из плена, "выполнят свои обещания и не будут вновь брать в руки оружие". Полковник уверен, что главная задача переговоров достигнута и военнопленные России вернулись домой.