Украина передала России 107 российских военнослужащих, которые находились в плену, сообщает Минобороны РФ.
Военно-транспортные самолёты доставят освобождённых солдат в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию. Также им будет оказана психологическая помощь.
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