Минобороны РФ сообщило о возвращении 107 солдат из украинского плена

Украина передала России 107 российских военнослужащих, которые находились в плену, сообщает Минобороны РФ.

Военно-транспортные самолёты доставят освобождённых солдат в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию. Также им будет оказана психологическая помощь.