Сегодня утром, 4 ноября, в районе Артёмовска были замечены самолёты Су-25 ВС ВСУ. Обозреватели "ВО" задались вопросом, как украинской авиации удалось свободно добраться до линии фронта.
По версии издания, сами самолёты были переданы в распоряжение ВСУ странами НАТО в Восточной Европе. А лёчиками, скорее всего, являются наёмники или мобилизованные пилоты, ушедшие на заслуженный отдых, поскольку подготовкой лёткого состава Украина долгое время не занималась.
Автор публикации считает, что самолётам удалось подняться в воздух с одного из аэродромов Днепропетровской области. По его мнению, крайне важно усилить прифронтовую линию ПВО, чтобы не допустить ударов по нашим подразделениям с воздуха.
"Дополнительная задача — отслеживание мест размещения украинской боевой авиации с её техническим обслуживанием", — пишет источник.
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