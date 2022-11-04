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Утром 4 ноября в районе Артёмовска замечены штурмовики Су-25 ВС ВСУ

Силовые структуры

Сегодня утром, 4 ноября, в районе Артёмовска были замечены самолёты Су-25 ВС ВСУ. Обозреватели "ВО" задались вопросом, как украинской авиации удалось свободно добраться до линии фронта.

Утром 4 ноября в районе Артёмовска замечены штурмовики Су-25 ВС ВСУ

По версии издания, сами самолёты были переданы в распоряжение ВСУ странами НАТО в Восточной Европе. А лёчиками, скорее всего, являются наёмники или мобилизованные пилоты, ушедшие на заслуженный отдых, поскольку подготовкой лёткого состава Украина долгое время не занималась.

Автор публикации считает, что самолётам удалось подняться в воздух с одного из аэродромов Днепропетровской области. По его мнению, крайне важно усилить прифронтовую линию ПВО, чтобы не допустить ударов по нашим подразделениям с воздуха.

"Дополнительная задача — отслеживание мест размещения украинской боевой авиации с её техническим обслуживанием", — пишет источник.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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