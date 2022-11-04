Политолог Сергей Марков рассказал о ситуации на фронтах Украины.
Политический деятель объяснил, что на СВО не произошло значительных изменений. Заметные удары по энергосистеме Украины произошли 3 ноября, в результате чего без электричества осталась четверть населения Незалежной.
Он объяснил, что ВС РФ продолжает атаковать в районе Донецка. ВСУ наступает у районе Сватово и Кременной в ЛНР.
"Все готовятся к возможному наступлению ВСУ на Херсон, которое аннонсируется уже более месяца. Возможная битва за Херсон имеет ограниченное военное значение, но имеет большое политическое значение", — написал Марков в своём микроблоге.
Ранее Сергей Марков рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события в битве за Херсон.
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