Марков: "План вовсе не сдать Херсон, а сделать Херсон Сталинградом для ВСУ"

Политолог Сергей Марков рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события в битве за Херсон.

Марков убеждён, что ВС РФ не уйдут из Херсона без боя.

"Херсон армия России будет защищать яростно и до конца. План вовсе не сдать Херсон, а сделать Херсон Сталинградом для ВСУ", — написал политолог в своём микроблоге.

Далее, по словам Маркова, перед армией РФ стоит задача "освободить Николаев и Одессу".

"Именно поэтому ВСУ все тянут и тянут и никак не начнут наступление на Херсон, хотя из Вашингтона их торопят добиться успеха до выборов в Конгресс США 8 ноября", — выразил своё мнение политический деятель.

Он уверен, что если бы существовало решение сдать Херсон, украинская армия давно бы вела наступление.

"А они ждут несколько недель. Боятся что их грохнут в Херсоне", — объяснил Марков.

Ранее сообщалось, почему Херсон не может быть потерян навсегда для России.