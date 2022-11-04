"Калашников" готов сменить калибр армейских автоматов

Концерн "Калашников" работает над экипировкой солдата нового поколения и частью усовершенствования может быть смена калибра оружия.

Это сообщил президент концерна Алан Лушников.

На данный моент основной калибр автоматов армии России — 5,45 мм, а остальные армии планетыуже давно модернизировали свои стрелковые предпочтения. В частности, Пентагон уже заключил контракт на поставку оружия с калибром 6,8 мм.

"Исключать увеличение калибра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие. В этом направлении мы обязательно будем работать", — отметил глава компании.

США приняли решение о едином калибре в 6,8 мм еще в 2017 г., когда американцы запустили программу Next Generation Squad Weapon, которая предусматривала замену карабина M4 и ручного пулемета M249 SAW (5,56 мм), а также пулемета M240 (7,62-мм) к единому "размеру".