Военкор Селезнёв о ситуации в Херсоне: поберегите нервы

Никакие решения, принятые "по Херсону", включая полномасштабную эвакуацию, никоим образом не означают, что российские войска оставить город, написал в Telegram военкор Денис Селезнев, призвав коллег "не разгонять панику".

Журналист описал реальное положение дел в Херсоне. По его словам, ВС РФ "полностью контролируют город и занимаются укреплением его обороны".

"Достаточно флагов (имеется в виду история с исчезнувшим со здания администрации города триколором). А то сразу же под эту "зраду" пошли сообщения, что снимают блокпосты и уходят, топят, взрывают, ломают… В очередной раз призываю вас друзья спокойнее ко всему относиться. Поберегите свои нервы. По Херсону добавить нечего — на самом деле, никто ничего не знает, происходящее там туманно", — пишет Селезнев.