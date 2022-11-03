Власти Херсонской области объяснили, почему из центра Херсона пропал флаг России. В региональной администрации рассказали, что триколор был снят со здания из-за переезда правительственных структур. Об этом пишет издание URA.ru.
"Правительство Херсонской области ещё на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ. Здесь место его временной дислокации. В здании на площади размещалась ОГА Украины. Никаких российских административных ведомств там изначально не было, здание было законсервировано", — сообщили власти региона.
Ранее в Сети появились фотографии здания администрации Херсонской области без российского флага.
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