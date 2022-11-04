На видео попало уничтожение танка ВСУ прямым попаданием артиллеристов ДНР

В результате "снайперского" выстрела артиллеристов 11-го полка Донецкой Народной Республики прямым попаданием уничтожен танк националистов ВСУ.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" и предоставляют видео этого точного попадания.

Позиции 11-го полка были атакованы танком бандеровцев. При помощи беспилотного летательного аппарата на бронемашину боевиков ВСУ была наведена артиллерия подразделения ополченцев, которая прямым попаданием снаряда уничтожила танк.

Ранее на Краснолиманском направлении разведчики "Отважных" уничтожили опорный пункт ВСУ.