На Краснолиманском направлении разведчики "Отважных" уничтожили опорник ВСУ

Разведчики спецназа группировки "О" армии России на Краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт националистов киевского режима.

В ходе разведывательной операции "Отважные" обнаружили позиции боевиков ВСУ. Точным выстрелом из миномёта боевики были уничтожены, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Такие операции проводятся почти ежедневно, и пока нет серьёзных прорывов линии фронта из этого складывается сейчас служба русских солдат на передовой, сообщили военкоры.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что армия России сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области.