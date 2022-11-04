Разведчики спецназа группировки "О" армии России на Краснолиманском направлении уничтожили опорный пункт националистов киевского режима.
В ходе разведывательной операции "Отважные" обнаружили позиции боевиков ВСУ. Точным выстрелом из миномёта боевики были уничтожены, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
Такие операции проводятся почти ежедневно, и пока нет серьёзных прорывов линии фронта из этого складывается сейчас служба русских солдат на передовой, сообщили военкоры.
Ранее Генштаб ВСУ заявил, что армия России сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области.
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На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".