NYT: армия России готовит в Херсоне ловушку для ВСУ

Пока российская администрация эвакуируется из Херсона, город готовится к битве. Об этом пишет The New York Times.

По мнению автора статьи, российские и украинские войска, вероятно, готовятся к сражению за Херсон, а оставшиеся жители, запасаются едой и топливом, чтобы выжить.

Обозреватель отмечает, что военные армии России не покинули этот район. По данным украинской разведки, Россия перебросила около 40 000 солдат на западный берег Днепра, чтобы помешать отвоевать Херсон.

"По мере того, как украинские силы продвигаются с севера и запада, они встречают ожесточённое сопротивление, и украинские официальные лица заявили, что ожидают жестокой битвы за южный город, поскольку его потеря станет крупной стратегической и символической потерей для президента Владимира Путина", — добавил американский журналист.

По мнению представителей киевских властей, отвод российских войск от Херсона может быть ловушкой, которую русские долго готовили, чтобы заманить в неё украинскую армию, заключает публицист.