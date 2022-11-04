Конструкторы госкорпорации Ростех оборудовали бронемашину пехоты БМП-3 роботизированным комплексом и боевым модулем "Синица".
"Сейчас потенциальный заказчик выразил заинтересованность в машине, поэтому планируем сделать новые образцы для демонстрации", — сказал в беседе с ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
По мнению разработчиков, модернизированную БМП-3 можно применять на самых опасных участках фронта для огневой поддержки сухопутных войск.
Впервые БМП-3 с боевым модулем "Синица" был презентован на форуме "Армия-2022". Бронемашиной можно управлять на расстоянии, используя переносной пульт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".