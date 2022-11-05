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Русские артиллеристы передали ВСУ "Привет от Минина и Пожарского!"

Силовые структуры

В День народного единства битва с националистами на Украине не прекращалась, а потому русские артиллеристы решили "поздравить" боевиков с праздником.

Подарком от бойцов ВС РФ на Запорожском направлении стало точное попадание по заранее разведанной военной цели ВСУ. Для оформления "подарка" артиллеристы написали на снаряде "Привет от Минина и Пожарского!".

После сообщения координат объекта командир расчёта выкрикнул "С Днем народного единства" и отдал команду "Огонь". Видео с "поздравлением" опубликовал Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Ранее российский военный эксперт предположил, что украинские войска смогут войти в Херсон, но попадут в ловушку и будут полностью уничтожены.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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