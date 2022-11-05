В День народного единства битва с националистами на Украине не прекращалась, а потому русские артиллеристы решили "поздравить" боевиков с праздником.
Подарком от бойцов ВС РФ на Запорожском направлении стало точное попадание по заранее разведанной военной цели ВСУ. Для оформления "подарка" артиллеристы написали на снаряде "Привет от Минина и Пожарского!".
После сообщения координат объекта командир расчёта выкрикнул "С Днем народного единства" и отдал команду "Огонь". Видео с "поздравлением" опубликовал Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Ранее российский военный эксперт предположил, что украинские войска смогут войти в Херсон, но попадут в ловушку и будут полностью уничтожены.
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Ряды ВСУ в общей численности с начала СВО пополнили более 1800 наёмников из Польши.