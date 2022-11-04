Анпилогов: ВСУ могут взять Херсон ценой больших потерь, но удержать не способны

Даже если украинские боевики и смогут войти в Херсон, вся группировка националистов будет уничтожена, так как останется без снабжения, заверил военный эксперт Алексей Анпилогов.

После наступления осенней распутицы у ВСУ осталась единственная возможность наступать на Херсонском направлении — дороги общего пользования.

"Останутся простреливаемые узкие направления удара по шоссейным дорогам, по которым тяжело наступать в ситуации неподавленной российской артиллерии и господства российской авиации в воздухе", — отметил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Ресурсы украинского командования позволяют создать превосходство в личном составе на узком участке фронта, и тогда Украина может захватить Херсон, "закидав" союзные силы трупами.

"Однако удержаться там ВСУ не удастся, в том числе и из-за отсутствия снабжения", — резюмировал Анпилогов.

Ранее исполняющий обязанности главы ДНР рассказал, что ВС РФ и Народная милиция республики продвигаются вперёд по всей линии фронта.