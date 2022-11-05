Онлайн-карты от Министерства цифровой трансформации Украины 5 ноября свидетельствуют об объявлении воздушных тревог в семи областях Незалежной.
Согласно данным, сигналы прозвучали в Днепропетровской, Николаевской, Тернопольской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Хмельницкой областях. Также воздушная тревога была слышна в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, пишет "Украина.ру".
Позже воздушная тревога была объявлена во всех областях.
Армия РФ начала наносить массированные ракетные удары по Украине 10 октября — через двое суток после террористического акта на Крымском мосту, за которым стоят спецслужбы киевской власти.
Цель ударов — объекты энергетики, "оборонки", управления и связи ВСУ. Военные эксперты утверждают, что удары по инфраструктуре Украины снижают возможности Киева по ремонту вооружения.
Ущерб логистической составляющей вынуждает использовать менее удобную тепловозную тягу.
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Ряды ВСУ в общей численности с начала СВО пополнили более 1800 наёмников из Польши.