Министр обороны Украины заявил, что ВС РФ потратили почти все дроны-камикадзе

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сказал, что Вооружённые силы России истратили почти всю партию дронов-камикадзе на удары по украинским целям.

Правда, он отметил, что у Российской Федерации якобы действующие долгосрочные контракты с Тегераном на поставку иранских беспилотников.

По разной информации, ожидается передача от 1500 до 2400 беспилотных летательных аппаратов, отметил министр обороны Украины.

А тем временем, в Красноармейске (Донецкая область) разбили очень крупный склад боекомплектов ВСУ, сообщает Telegram-канал замминистра информации ДНР Даниила Безсонова.