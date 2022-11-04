Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сказал, что Вооружённые силы России истратили почти всю партию дронов-камикадзе на удары по украинским целям.
Правда, он отметил, что у Российской Федерации якобы действующие долгосрочные контракты с Тегераном на поставку иранских беспилотников.
По разной информации, ожидается передача от 1500 до 2400 беспилотных летательных аппаратов, отметил министр обороны Украины.
А тем временем, в Красноармейске (Донецкая область) разбили очень крупный склад боекомплектов ВСУ, сообщает Telegram-канал замминистра информации ДНР Даниила Безсонова.
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На плечи генерала легла колоссальная ответственность, отметил командир батальона "Восток".