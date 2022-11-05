Астровский: обмануть ПВО Украины можно с помощью мотоцикла, скотча и 3D-принтера

Киеву для поражения воздушных целей нужно использовать дорогие системы ПВО, которых осталось мало. Журналист издания "Русская весна" Николай Астровский задался вопросом о том, как увеличить живучесть иранских дронов "Герань-2" и российских крылатых ракет, а также тем, как вывести из строя остатки ПВО Украины.

Астровский предложил простой способ. Нужно взять алюминиевые рейки, болтики, гайки и сделать из них каркас БПЛА. Его же можно напечатать и на 3D-принтере. Далее следует обмотать предмет стекловолокном и придать аэродинамическую форму, пропитать её эпоксидным клеем и покрасить в любой цвет. После этого следует покрыть изделие металлизированным скотчем для повышения эффективной площади рассеяния. Далее прикрутить к раме двигатель от мотоцикла "Минск D4 125", воздушный винт, закрылки и рули. Установить блок управления и радиолокационный датчик, который будет поддерживать скорость, курс и высоту 50-150 м.

Стоимость такого аппарата выйдет около трёх тысяч евро.