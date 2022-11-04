БПЛА "Герань-2" ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Красноармейске

ВС РФ активно применяют ударные беспилотники "Герань-2" в рамках специальной военной операции. При помощи дронов-камикадзе уничтожаются военные и энергетические объекты на территории Украины.

Очередной запуск "Гераней" произошёл сегодня вечером, 4 ноября. Мощные взрывы прогремели в Красноармейске Донецкой области. Произошла детонация боеприпасов, которая продолжается уже несколько часов, пишут корреспонденты "Русской весны".

По данным источника, нанесены удары по большому складу боеприпасов противника в районе железнодорожной станции. Власти города рекомендуют жителям оставаться в укрытиях.

Взрывам предшествовали характерные звуки, сопровождающие полёт беспилотников. Военные ВСУ пытались их обстрелять, говорится в сообщении.