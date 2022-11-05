В Министерстве обороны России проинформировали, что в районе населённого пункта Вольнянск Запорожской области армией РФ ликвидирована база хранения вооружения и военная техника украинских боевиков.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что российскими военными были уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, а именно в районе следующих населённых пунктов:
Ранее разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников.
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Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.