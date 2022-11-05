Минобороны: ВС РФ уничтожили базу хранения вооружения и военная техника ВСУ

В Министерстве обороны России проинформировали, что в районе населённого пункта Вольнянск Запорожской области армией РФ ликвидирована база хранения вооружения и военная техника украинских боевиков.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что российскими военными были уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, а именно в районе следующих населённых пунктов:

Славянск;

Дружковка;

Красноармейск;

Ивановка;

Новая Каменка;

Петропавловка.

Ранее разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников.