Министерство обороны РФ сообщает об очередном боевом успехе российских разведчиков: нашим бойцам удалось уничтожить группу наёмников, воевавших на Украине в рядах ВСУ.
Перед разведгруппой была поставлена задача — выявить и уничтожить живую силу противника в заданной местности. Проведя разведку с воздуха при помощи беспилотника, разведчики выявили замаскированную в лесополосе бронированную машину ВСУ.
По машине был нанесён ракетный удар с применением противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот". Иностранные наёмники начали передвижение вглубь лесопосадки, где по ним был открыт огонь из автоматических гранатомётов. В завершение подгруппа ВС РФ вышла в зону боевых действий и ликвидировала врага при помощи стрелкового оружия и пулемётов.
Напомним, что сегодня, 5 ноября, в РФ отмечается День военного разведчика.
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Ряды ВСУ в общей численности с начала СВО пополнили более 1800 наёмников из Польши.