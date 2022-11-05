Минобороны: разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников

Министерство обороны РФ сообщает об очередном боевом успехе российских разведчиков: нашим бойцам удалось уничтожить группу наёмников, воевавших на Украине в рядах ВСУ.

Перед разведгруппой была поставлена задача — выявить и уничтожить живую силу противника в заданной местности. Проведя разведку с воздуха при помощи беспилотника, разведчики выявили замаскированную в лесополосе бронированную машину ВСУ.

По машине был нанесён ракетный удар с применением противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот". Иностранные наёмники начали передвижение вглубь лесопосадки, где по ним был открыт огонь из автоматических гранатомётов. В завершение подгруппа ВС РФ вышла в зону боевых действий и ликвидировала врага при помощи стрелкового оружия и пулемётов.

Напомним, что сегодня, 5 ноября, в РФ отмечается День военного разведчика.