В районе населённых пунктов Первомайское, Опытное и Водяное НМ ДНР идёт в наступление. Этот участок фронта считается одним из самых сложных, так как именно с данных позиций ВСУ ведут обстрел жилых кварталов Донецка. Задача у наших бойцов стоит одна — освобождение территорий от националистов.
Военный корреспондент Андрей Филатов показывает работу штурмовиков 11-го полка Народной милиции ДНР: беспилотник обнаруживает местонахождение личного состава ВСУ и замаскированные позиции с техникой. В районе Водяного и Опытного произошел напряжённый ближний бой, в результате которого уничтожена пулемётная позиция и блиндажи противника.
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