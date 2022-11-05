11-й полк НМ ДНР ликвидировал пулемётную позицию ВСУ на сложнейшем участке СВО

В районе населённых пунктов Первомайское, Опытное и Водяное НМ ДНР идёт в наступление. Этот участок фронта считается одним из самых сложных, так как именно с данных позиций ВСУ ведут обстрел жилых кварталов Донецка. Задача у наших бойцов стоит одна — освобождение территорий от националистов.

Военный корреспондент Андрей Филатов показывает работу штурмовиков 11-го полка Народной милиции ДНР: беспилотник обнаруживает местонахождение личного состава ВСУ и замаскированные позиции с техникой. В районе Водяного и Опытного произошел напряжённый ближний бой, в результате которого уничтожена пулемётная позиция и блиндажи противника.