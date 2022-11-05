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Литовские пограничники испугались трафарета с символом ВДВ России

Силовые структуры

Литовские пограничники, работавшие в пятницу на контрольно-пропускном пункте "Кибартай" кибартской железной дороги, потратили немало нервов.

Литовские пограничники испугались трафарета с символом ВДВ России

При осмотре подвижного состава они зафиксировали два пустых грузовых контейнера, въезжавших в Литву из Калининградской области, отмеченных символикой Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщает военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.

По его словам, литовцы испугались в общем-то безобидного нарисованного парашюта и крыльев военно-транспортного самолёта. Из-за этого было приказано отцепить порожняковые вагоны и вернуть их обратно.

"Такое решение погранслужбы Литвы выглядит странным. Ввиду поведения литовских властей последних лет, им стоило бы привыкать к виду русской военной техники и символике отдельных родов войск. Судя по всему, как гласит девиз ВДВ, "никто кроме нас" привести прибалтийские страны в разум пока не в состоянии", — заключил военкор.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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