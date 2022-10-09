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В Сети появилось видео эшелона с белорусскими танками на вокзале в Орше

Силовые структуры

В соцсетях появилось видео эшелона с танками на железнодорожном вокзале в Орше (районный центр в Витебской области Белоруссии). Украинские ресурсы утверждают, что состав движется в сторону границы с Украиной, сообщают военкоры "Русской Весны".

По версии некоторых киевских экспертов, Минск якобы передаёт тяжёлую технику армии России.

Напомним, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас уже обвинил белорусского лидера Александра Лукашенко в отвлечении на себя сил ВСУ.

Он заявил, что вместо тактического ядерного оружия Россия задействует Лукашенко. И предположил, что цель — отвести как можно больше украинских сил от фронта к белорусской границе.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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