В МИД опять угрожают "максимальными мерами" в адрес Ирана

В МИД Украины назвали инсинуациями заявления коллег из Ирана о поставках беспилотных аппаратов в РФ и отказе Киева от встречи с их экспертами под давлением Запада.

Киев заявил, что они научены доверять лишь фактам.

"МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими ведомствами, будет продолжать принимать максимально жёсткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры", — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Украины заявил, что Тегеран должен осознавать, что "последствия соучастия в преступлениях агрессии России против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки РФ".

Напомним, ранее в Тегеране заявили, что Иран передал РФ "небольшое количество" своих БПЛА за несколько месяцев до начала СВО.