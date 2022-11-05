Зеленский: "Этой ночью иранские дроны атаковали Кривой Рог"

Ночью 5 ноября "иранские дроны" атаковали украинский город Кривой Рог.

Зеленский: Этой ночью иранские дроны атаковали Кривой Рог

Об этом в очередном своём "бункерном" обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский. Надо напомнить, что украинский гарант Конституции является уроженцем этого города.

Он также отметил, по всей Украине на данный момент сидят без электроэнергии 4,5 миллиона человек. Из всего ободряющего глава Незалежной смог попросить местные власти следить за экономией электричества.

Накануне Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия России потратила почти все беспилотники.