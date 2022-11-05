Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Читатели Zeit потребовали замены Зеленскому, обвинившего РФ во лжи
Войска ВС РФ и САА отработали масштабную наступательную операцию
Пленный боец ВСУ рассказал о недостатках оружия НАТО: стреляет через раз
ВСУ обстреляли Новую Каховку из РСЗО HIMARS: пострадавших нет
Астровский: обмануть ПВО Украины можно с помощью мотоцикла, скотча и 3D-принтера
АР: ракетные испытания "обедневшей КНДР тайно финансируют Китай и Россия"
Адмирал ВМС США Ричард: конфликт на Украине — всего лишь разминка
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
МО Нидерландов сообщило о передаче Украине 45 танков Т-72 Советского Союза

Зеленский: "Этой ночью иранские дроны атаковали Кривой Рог"

Силовые структуры

Ночью 5 ноября "иранские дроны" атаковали украинский город Кривой Рог.

Зеленский: Этой ночью иранские дроны атаковали Кривой Рог

Об этом в очередном своём "бункерном" обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский. Надо напомнить, что украинский гарант Конституции является уроженцем этого города.

Он также отметил, по всей Украине на данный момент сидят без электроэнергии 4,5 миллиона человек. Из всего ободряющего глава Незалежной смог попросить местные власти следить за экономией электричества.

Накануне Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия России потратила почти все беспилотники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
МК: причиной большого количества польских наёмников в рядах ВСУ стали СМИ Польши

Ряды ВСУ в общей численности с начала СВО пополнили более 1800 наёмников из Польши.

МК: причиной большого количества польских наёмников в рядах ВСУ стали СМИ Польши
МК: партия демократов США готовит священные жертвы к выборам 8 ноября 2022 года
Мир. Новости мира
МК: партия демократов США готовит священные жертвы к выборам 8 ноября 2022 года
Силовые структуры
Сивков: мобильная установка для ракеты "Циркон" сделает её неуязвимой для ПВО
Мир. Новости мира
Читатели The Hill испугались за будущее США из-за фотографии руки Байдена
Любовь Степушова После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
TAC: офицер Пентагона назвал Россию непобедимой для США и НАТО
Силовые структуры
Mash: элитная 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ испытывает нехватку вооружений
Утром 4 ноября в районе Артёмовска замечены штурмовики Су-25 ВС ВСУ
Силовые структуры
Утром 4 ноября в районе Артёмовска замечены штурмовики Су-25 ВС ВСУ
Последние материалы
АР: ракетные испытания "обедневшей КНДР тайно финансируют Китай и Россия"
Адмирал ВМС США Ричард: конфликт на Украине — всего лишь разминка
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
МО Нидерландов сообщило о передаче Украине 45 танков Т-72 Советского Союза
Трамп "договорился" до подозрения в подстрекательстве к внутреннему терроризму
Макеев: Германия и Украина близки к достижению договорённости о поставках танков
Прибалтика намерена изолировать Россию от европейского сообщества
Немецкие пользователи ужаснулись заявлению Бербок о Путине: "Катастрофа"
Артиллеристы 11-го полка НМ ДНР уничтожили гаубицу "Мста-Б" ВСУ
Киев согласовал с США план "победы" Украины над Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников