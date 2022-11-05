В Днепропетровской области над Никопольским районом замечен беспилотный летательный аппарат "Герань-2".
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры также сообщают, что в области ревёт воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области замечен сильный пожар на электроподстанции. Также появлялась информация, что, судя по всему, возгорание началось в результате перегрузок напряжения.
Накануне Министр обороны Украины заявлял, что российские войска потратили почти все дроны-камикадзе.
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