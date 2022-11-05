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Зеленский о поставках танков Т-72 на Украину: ВСУ двигаются вперёд

Силовые структуры

Владимир Зеленский рассказал, какое оружие предоставили Украине Нидерланды, США и Чехия.

Президент Украины назвал помощь западных партнёров "весомой и необходимой". Он рассказал, что арсенал ВСУ пополнился 90 танками Т-72.

"Вооруженные силы Украины двигаются вперёд и нуждаются в этой технике. Ценим помощь партнёров. Вместе стоим на защите свободы и демократии!" — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, артиллеристы ВСУ превосходят бойцов российской армии в интеллекте и мастерстве.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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