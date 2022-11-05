Владимир Зеленский рассказал, какое оружие предоставили Украине Нидерланды, США и Чехия.
Президент Украины назвал помощь западных партнёров "весомой и необходимой". Он рассказал, что арсенал ВСУ пополнился 90 танками Т-72.
"Вооруженные силы Украины двигаются вперёд и нуждаются в этой технике. Ценим помощь партнёров. Вместе стоим на защите свободы и демократии!" — сказал украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, артиллеристы ВСУ превосходят бойцов российской армии в интеллекте и мастерстве.
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Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.