Зеленский заявил о преимуществе артиллерии ВСУ в интеллекте и мастерстве

Геншаб ВСУ озвучил очередную сводку боевых действий на Украине, отметив наступательные действия ВС РФ в районе Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Павловки. При этом Киев упомянул и свой 21 удар по местам дислокации российского вооружения, однако не назвал точных районов нанесения этих ударов.

Издание "Военное обозрение" отмечает более "красноречивые" высказывания Владимира Зеленского, сделанные в ночное время в рамках обращения к нации.

"По фронту — ребята вперёд идут. По зерну — суда идут. По оккупантам — они тоже… за кораблями!" — сказал он.

При этом Зеленский также заявил, что артиллерия ВСУ стала самой сильной в Европе и даже в мире.

"Так всегда будет. Несмотря на физическое преимущество враждебной артиллерии — просто количественное — наши воины обеспечивают лучшие результаты. Преимущество наших артиллеристов качественное — мастерством, интеллектом, верой в себя и нашу страну", — высказался президент.

Как отмечают обозреватели "ВО", Зеленский забыл упомянуть, что "интеллектом" украинская артиллерия обязана разведке США и Британии, а "мастерством" — натовским инструкторам в расчётах артиллерийских и ракетных систем.

В зоне СВО не наблюдается существенных перемен, и это является предвестником больших событий, резюмирует источник.