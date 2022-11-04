Геншаб ВСУ озвучил очередную сводку боевых действий на Украине, отметив наступательные действия ВС РФ в районе Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Павловки. При этом Киев упомянул и свой 21 удар по местам дислокации российского вооружения, однако не назвал точных районов нанесения этих ударов.
Издание "Военное обозрение" отмечает более "красноречивые" высказывания Владимира Зеленского, сделанные в ночное время в рамках обращения к нации.
"По фронту — ребята вперёд идут. По зерну — суда идут. По оккупантам — они тоже… за кораблями!" — сказал он.
При этом Зеленский также заявил, что артиллерия ВСУ стала самой сильной в Европе и даже в мире.
"Так всегда будет. Несмотря на физическое преимущество враждебной артиллерии — просто количественное — наши воины обеспечивают лучшие результаты. Преимущество наших артиллеристов качественное — мастерством, интеллектом, верой в себя и нашу страну", — высказался президент.
Как отмечают обозреватели "ВО", Зеленский забыл упомянуть, что "интеллектом" украинская артиллерия обязана разведке США и Британии, а "мастерством" — натовским инструкторам в расчётах артиллерийских и ракетных систем.
В зоне СВО не наблюдается существенных перемен, и это является предвестником больших событий, резюмирует источник.
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